رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

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واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى شرح تفصيلى تضمن أحدث ما وصل إليه المشروع وفقاً لمعدلات الأداء والخطط الزمنية للمشروع؛ لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المضافة لمساحة مصر الزراعية.
أعقب ذلك المرور على عدة مناطق بالمشروع الذى يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تعمل بأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الاستصلاح الزراعى بما يدعم جهود الدولة فى مجال الأمن الغذائى، وتحقيق الطفرة الزراعية التى تسهم فى الاكتفاء الذاتى بمختلف المحاصيل الزراعية.
وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة التفقدية، على الجهود المبذولة من جميع العاملين بالمشروع، مؤكداً على أهمية الاستفادة من جميع الإمكانات والقدرات المتاحة لتعظيم أوجه الاستفادة من تلك الرقعة الزراعية.
حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة.
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