جدة - نرمين السيد - ودُشِن المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء، والمذبح الثانى على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح الثالث على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح الرابع على اسم الشهيد أبو سيفين، وأيقونة البانطوكراتور (حضن الآب) بكل هيكل.
شارك فى صلوات التدشين والقداس الذى تلاه، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان) بوادى النطرون، والأنبا أرسانيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، وعدد من الآباء رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ودير الأنبا القديس متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا، وبعض كهنة إسنا وأرمنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا يواقيم يدشن مذابح كنيسة العذراء بإسنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.