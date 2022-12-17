الأنبا يواقيم يدشن مذابح كنيسة العذراء بإسنا

جدة - نرمين السيد - ودُشِن المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء، والمذبح الثانى على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح الثالث على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح الرابع على اسم الشهيد أبو سيفين، وأيقونة البانطوكراتور (حضن الآب) بكل هيكل.

شارك فى صلوات التدشين والقداس الذى تلاه، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان) بوادى النطرون، والأنبا أرسانيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، وعدد من الآباء رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ودير الأنبا القديس متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا، وبعض كهنة إسنا وأرمنت.