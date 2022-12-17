سفير مصر لدى مملكة هولندا يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 01:34 مساءً - التقى السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، بالسيد Heerema R. J.، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندي، وذلك في إطار التواصل والحوار مع البرلمان الهولندي حول مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

تم خلال اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصةً ما يتصل بحجم التبادل التجاري ونشاط الاستثمارات الهولندية في مصر، وتم التباحث حول فرص تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات تطوير وإدارة الموانئ، والطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، لاسيما في ضوء إطلاق مصر لعدد من المبادرات الواعدة وتوقيع اتفاقات هامة للتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة بما يؤهلها لأن تتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال.

كما تم التطرق لدور مصر الهام في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتناول الموقف المصري إزاء أهم التحديات التي تواجه المنطقة.

من جانبه، أعرب السيد Heerema عن تطلعه إلى تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، وعبر عن اهتمامه بالتواصل والحوار بين البرلمانيين من البلدين في ضوء أهمية مصر ودورها المحوري إقليمياً وما تتيحه الدولة المصرية من فرص واعدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي لتحقيق المصالح والمكاسب المشتركة للجانبين.