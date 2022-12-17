مدبولى: مركز التصنيع الرقمى بالهيئة العربية يهدف لتعميق التصنيع المحلى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 01:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال افتتاحه مركز التصنيع الرقمي بالهيئة العربية للتصنيع، يهدف لتعميق التصنيع المحلي ويحتوى على أحدث الماكينات ومنها موضوع مضخات وطلمبات المياه التي تستخدم فى مشروعات الصرف الصحي.

وتابع أن احتياجاتنا من 2500 إلي 3000 طلمبة سنويا، موضحا إنه بعد هذا المصنع سيكون هناك مكون محلي .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع.

وشاهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، فيلمًا تسجيليا عن مراحل إنشاء مركز التصنيع الرقمي.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه فى مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات.