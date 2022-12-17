سفير مصر لدى السودان في الاجتماع الوزاري للدورة الـ114 لمجلس الوحدة الاقتصادية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 01:34 مساءً - اختتمت يوم 15 ديسمبر الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال وفعاليات الدورة الـ114 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والتي بدأت أعمالها يوم 12 الجاري. وقد شارك السفير/ هاني صلاح سفير مصر لدى السودان في الجلسة الوزارية الختامية التي ترأسها رئيس الدورة الحالية الدكتور/ جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، وحضرها وزير المالية الصومالي الدكتور/ علمي محمود نور، وكبار المسئولين السودانيين، وكبار موظفي الأمانة العامة لمجلس الوحدة، والسفراء العرب المعتمدون في الخرطوم.

وعقد السفير/ هاني صلاح علي هامش أعمال الدورة خلال فترة انعقادها عدة لقاءات جاء علي رأسها لقائه بالدكتور/ جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني والدكتور/ أبو بكر عمر البشري وزير الزراعة السوداني، وهي اللقاءات التي تناولت سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والمشروعات التي يُمكن المضي قدماً بشأنها.

كما التقى السفير/ صلاح بالسفير/ محمد أحمد النّي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعدد من كبار مسؤولي الأمانة العامة، وتناولت اللقاءات أهمية توحيد العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي لتحقيق التنمية في بلداننا العربية وتأمين الغذاء في مواجهة التحديات التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية وفيروس كورونا وتغير المناخ.

كما حرص السفير/ صلاح أيضاً علي متابعة مشاركة الوفد المصري الرسمية التي تمثلت في السيد/ طارق الشعراوي مستشار السيدة وزير التعاون الدولي المشرف على القطاع العربي والأفريقي نائب الممثل المصري الدائم بالمجلس، وأيضاً وفد المستثمرين الذي ترأسته السيدة/ هدى جلال يسي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، كما نظّم لهم لقاءات مع المسئولين السودانيين ورجال الأعمال لبحث فرص وآفاق التعاون المشترك.