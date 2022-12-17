الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا بملك الأردن

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفيًا، صباح اليوم السبت، مع الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفيًا، صباح اليوم السبت، مع الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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