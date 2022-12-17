«التحالف الوطنى للعمل الأهلى».. «قطار الخير» يصل الصعيد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر.. وإعلان 2022 عام المجتمع المدنى، حتى وحدت مؤسسات المجتمع المدنى جهودها معاً تحت مظلة كبرى وهى "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى".

وأشار التحالف، فى بيان له، إلى أن فعاليات قطار الخير لأهالينا فى صعيد مصر بدأت مع أول شهر ديسمبر بإطلاق قافلتين موسعتين بمحافظة قنا، تم تنظيمهما لأهالى قرية التطويرات ودندرة والقرى المجاورة،

وتم خلالهما تقديم خدمات متنوعة طبية، تنموية، توعوية وأيضا ترفيهية لأكثر من 20 ألف مواطن.

كما شملت خدمات قطار الخير إدخال الفرحة على أهالى قرية الفارسية بمركز إسنا فى الإقصر بإعادة إعمار 30 منزلا لتصبح منازل "سكن كريم" بعدما كانت متهالكة، حيث اشتمل الإعمار على بناء الجدران والأسقف خرسانة، وتم عمل محارة وتركيب أبواب وشبابيك وأرضيات سيراميك، وفرش المنازل فرشا كاملا.

وأعلن التحالف أنه وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس فى جانب التمكين الاقتصادى لعوائل الأسر الأشد احتياجا وضمن مبادرة "مراكب الرزق" سلم التحالف 30 مركب صيد حديثة لـ30 صيادا من أهالى قرية الفارسية، فضلا عن إنشاء دار لتحفيظ القران الكريم، وتقديم أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج فى القرية من غير القادرين، كما أطلق مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء لمواجهة البرد.

وأضاف التحالف أنه استكمالا لمنظومة الخدمات الطبية غير التقليدية فى صعيد مصر يتم افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأورمان، أول مستشفى يحصل على شهادة مستشفى صديق للبيئة وليصبح شفاء الأورمان أول مدينة طبية متكاملة لعلاج أمراض السرطان فى صعيد مصر.

وتابع التحالف: "أنه وبالتوازى مع افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأورمان يتم الاستمرار فى سلاسل قوافل ستر وعافية المتكاملة، حيث يصل قطار ستر وعافية إلى أهالى قرى سلوا والرغامة

بكوم أمبو بأسوان لتقديم خدماتها الطبية والتوعوية والتنموية والمساعدات الإنسانية لأكثر من 35 ألفا من أهالى القريتين والقرى المجاورة".

وأشار إلى استمرار فعاليات قطار الخير لصعيد مصر بقوافل ستر وعافية، حيث يصل قطار خدمات المبادرة إلى قرى الدير والنمسا مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وأيضا استمرار الفرحة بتسليم 150 منزلا لأهلينا بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف بعد إعادة تأهيلها وإعمارها.

وأوضح أن فعاليات قطار الخير لمحافظات صعيد مصر يختتم 2022 بسلسلة متميزة ومتنوعة من الخدمات التنموية غير التقليدية لصالح أهالى محافظة سوهاج وافتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته: "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين".