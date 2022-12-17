«الفنى للصناعات المتطورة» ينظم ندوة عن الهوية الوطنية والجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - نظم المهندس وليد فاروق حافظ مدير المعهد الفنى للصناعات المتطورة التابع لوزارة الإنتاج الحربى، ندوة للطلاب الدارسين بالمعهد بعنوان "الهوية الوطنية والجمهورية الجديدة" وذلك بحضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.





فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتنمية الشعور الوطنى لدى كافة المنتمين لقطاع الإنتاج الحربى وتحت شعار المعاهد تنشر الثقافة.

وفى هذا الصدد أشار مدير المعهد الفنى للصناعات المتطورة، أن بجانب السعى إلى متابعة المستجدات التعليمية وتقديم المناهج التى تليق بالطلاب والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى، يسعى المعهد دائما إلى تعريف الطلاب بأهمية الوطنية المواطنة من أجل الحفاظ على الهوية الخاصة بالمجتمع المصرى فى ظل ما يهددها من أخطار العولمة، ومؤسساتها، وهذا لا يعنى أن الحل يكمن فى الانكفاء على الذات، والابتعاد عن العالم الذى أصبح قرية صغيرة، إنما يعنى إكساب المناعة لكل فرد من خلال تربيته تربية وطنية سليمة تركز على تزويده بالمعارف، والقيم والمبادئ والمهارات التى يستطيع بها التفاعل مع العالم المعاصر دون أن يؤثر ذلك على شخصيته الوطنية.

وأضاف المهندس وليد فارق حافظ، أن الندوة والتى تم تنظيمها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قامت على (5) محاور وهى: "النشاة التاريخية لمصر، معنى الهوية الوطنية والقومية، إستراتيجية مصر 2030، أهداف التنمية المستدامة، الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، وحاضر الندوة الرائد أحمد كركيت الحاصل على درجة الدكتوراه فى الإدارة الاستراتيجية.