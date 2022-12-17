كل ما تريد معرفته عن حجز شقة فى «داره» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المشروع ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف خلق مجتمعٍ مصرى أفضل، وتوفير مستوى معيشة لائق لكل المواطنين.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى أن الحجز سيتم من خلال الموقع الإلكترونى (WWW.hdb-resevation.com)

وأضاف صديق أن المشروع يتمثل فى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى 9 محافظات، هى: الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وسوهاج، والمنوفية، والسويس، وقنا، والمنيا، بإجمالى 22 ألفا و192 وحدة سكنية.