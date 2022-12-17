جدة - نرمين السيد - وأكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المشروع ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف خلق مجتمعٍ مصرى أفضل، وتوفير مستوى معيشة لائق لكل المواطنين.
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى أن الحجز سيتم من خلال الموقع الإلكترونى (WWW.hdb-resevation.com)
وأضاف صديق أن المشروع يتمثل فى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى 9 محافظات، هى: الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وسوهاج، والمنوفية، والسويس، وقنا، والمنيا، بإجمالى 22 ألفا و192 وحدة سكنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كل ما تريد معرفته عن حجز شقة فى «داره» (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.