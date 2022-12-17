الجيزة: رصف وتطوير طريق المنطقة الأثرية بالبدرشين والمعتمدية بالعجوزة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضارى لشوارع وطرق المحافظة.





واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات الخاصة بمديرية الطرق بالمحافظة للعام المالى الحالى، حيث تابع راشد نسب التنفيذ فى أعمال رصف شارع المعتمدية بحى العجوزة بدءا من شارع ترعة الزمر بالإضافة إلى تبليط بالانترلوك لشارع مرسى محمود وبعض المتفرعات بمنطقة أرض اللواء ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة والشوارع الداخلية.

وتابع محافظ الجيزة، تقدم نسب تنفيذ أعمال توسعة ورصف وتطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم بطول 2.5 كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الجارى.

واطلع أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب التنفيذ لمشروع تطوير ورصف طريق سقارة السياحى بمركز ومدينة البدرشين والجارى تطويره بطول 1.5 كم وبعرض 11 م فى إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضارى لها وتسهيل الحركة المرورية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بطريق عزبة الخلايفة امتداد القومية بحى الوراق.

شدد أحمد راشد على مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى وسرعة الانتهاء منها.