«بالبنط العريض» يكشف لمصلحة من يهاجم المنصف المرزوقى مصر

جدة - نرمين السيد - يكشف الإعلامى الدكتور حسام فاروق، خلال حلقة اليوم من برنامج "بالبنط العريض" على القناة الفضائية المصرية، حقيقة المنصف المرزوقى، الرئيس المؤقت الأسبق لتونس، والمحكوم عليه بالسجن 4 سنوات فى تونس بسبب تحريضه على الفوضى فى بلاده واستدعاء دول خارجية للدخل فى الشأن الداخلى التونسى.





المرزوقى الهارب إلى باريس لا يفوت فرصة كلما ظهر فى الإعلام الأجنبى، خصوصا الصحافة الإنجليزية والفرنسية للهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها، هذا إلى جانب هجومه المعتاد على تونس والرئيس التونسى قيس سعيد.

حلقة بالبنط العريض اليوم ستجيب على تساؤلات، لماذا ولمصلحة من يهاجم المرزوقى مصر؟، ومن المستفيد؟، أو بالأحرى يعمل لحساب من؟ وستعرض الحلقة بالوثائق ما يثبت العلاقة بين تنظيم الإخوان الإرهابى فى الخارج والمنصف المرزوقى، وكيف استخدمه التنظيم كأداة أو بوق فى الصحافة الأجنبية ضد تونس ومصر.

كما يوضح معد ومقدم البرنامج لماذا تفرد المساحات فى الصحف الأجنبية لشخص مثل المرزوقى رغم أنه مطلوب للعدالة فى بلده وجرد من جواز سفره الدبلوماسى وانتفت عنه الصفة الدبلوماسية السابقة؟ ولماذا يحتفى به من قبل بعض المنظمات المشبوهة فى الخارج؟

وتعرض الحلقة أيضا تقريرا من مجلة فورين بوليسى الأمريكية عن القمة الأمريكية الإفريقية، ولماذا أدركت الولايات المتحدة الآن خطر ابتعادها عن إفريقيا وأهمية العودة؟

"بالبنط العريض"يعده ويقدمه الدكتور حسام فاروق، الخبير المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة.