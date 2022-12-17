«كلنا واحد».. الداخلية تواصل توزيع البطاطين بالمجان على المواطنين

جدة - نرمين السيد - وتم خلال المبادرة تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين - مواد غذائية" بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

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