فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. الداخلية تنظم قوافل إنسانية إلى المستشفيات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

واصلت وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان توجيه عدد من القوافل الإنسانية لزيارة عدد من (المستشفيات - دور رعاية المسنين والأيتام) بمختلف المحافظات لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين وأثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والا جتماعى.