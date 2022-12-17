رئيس الوزراء يتفقد نماذج تصنيع المحركات في مجال السكة الحديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 12:33 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، نماذج مصنوعات مصنع المحركات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث تفقد اجهزة التصادم واجهزة الجر وفرامل الهوائية في مجال السكة الحديد ، كما تفقد نموذج محطة تنقية مياه الشرب ونموذج محرك الطائرات ووحدة معالجة مياه الصرف الصحي .

واستمع مدبولي لشرح حول ما يصنعه المصنع في مجالات السكة الحديد والمياه الشرب والصرف الصحي ، ورافقه وزير التجارة والصناعة.

وتعمل الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء مراكز للتصنيع الرقمي بكافة مصانع الهيئة، ومن ضمنها مصنع المحركات، الذي يعتبر أحد أوائل المصانع التي يتم إنشاء تلك المراكز فيها.

ويعمل المركز على زيادة الإنتاج من مضخات الصرف الصحي في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، حياة كريمة.