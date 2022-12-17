الحكومة تنفى انتشار أدوية مغشوشة بالصيدليات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، مُشددةً على أن جميع الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والتى يتم تداولها فى الأسواق، آمنة وفعالة وذات جودة عالية، ومطابقة لكل معايير ومتطلبات التصنيع وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة.

ولفت إلى حرص الهيئة على تكثيف متابعة الأسواق لسرعة ضبط أى تشغيلات مغشوشة وتحريزها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع تنفيذ حملات تفتيشية بشكل دورى على مختلف الصيدليات بكل محافظات الجمهورية، وسحب عينات عشوائية من الأدوية، وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة (edaegypt.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).