وزيرة البيئة تستعرض التجربة المصرية فى صون التنوع البيولوجى

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التجربة المصرية فى صون التنوع البيولوجى والحفاظ على المحميات الطبيعية بإشراك السكان المحليين لها والقطاع الخاص فى إدارتها، من خلال تغيير مفهوم أن المناطق المحمية لا يمكن المساس بها، والتحول إلى مفهوم الشراكة فى إدارتها وتطويرها لتحقيق استدامتها، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى تقديم الخدمات بها، لتحقيق صون حقيقى للتنوع البيولوجى بها.





جاء ذلك خلال ترؤسها مع نظيرها الكندى سلسلة من الاجتماعات على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى cop15 بمدينة مونتريال، والذى يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالى للدورة 15 من المؤتمر، بدأتها باجتماع مع رئيس مجموعة دول الاتحاد الأوروبى، لاستعراض رؤى ومقترحات كل مجموعة والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول مما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجى وربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجى.

وقد شهد الاجتماع عرض ما تم التوصل إليه نحو الحفاظ على التنوع البيولوجى ووقف التدهور، ولتحديد الخُطى ووضع إطاراً ومبادئ للعمل خلال الفترة المقبلة، وتسريع وتيرة العمل لإنقاذ وحماية كوكب الأرض.

وأضافت الوزيرة أن المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية لها دور كبير فى تحقيق استدامتها من خلال عرض تراثهم وتقاليدهم والمنتجات البيئية القائمين على إنتاجها، مما شجع وزارة البيئة المصرية على إتاحة الفرصة لهم بتقديم موروثاتهم بما يحقق العائد الاقتصادى والاجتماعى لهم، ودعم الشراكة بينهم والقطاع البنكى لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية والتراثية فى المحميات، بما يساعد على تنميتها وصون تنوعها البيولوجى.

ومن ناحية أخرى، واصلت وزيرة البيئة ترؤسها لسلسلة الاجتماعات مع مجموعة أخرى من الدول المشاركة بالمؤتمر من أجل تقريب وجهات النظر وتقديم التسهيلات اللازمة لوضع الاطار الدولى للتنوع البيولوحى، حيث اجتمعت مع رؤساء مجموعة دول اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزلاندا.

كما واصلت وزيرة البيئة سلسلة اجتماعاتها والتقت بمجموعة أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبى لبحث الرؤى والمقترحات والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول مما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجى، وتسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ومنها الهدف العالمى للتنوع البيولوجى "30 × 30" والذى بموجبه سيتم حماية 30% على الأقل من المناطق البرية والبحرية عالميًا بحلول عام 2030، والمناهج المستخدمة فى هذا الإطار، لاعتماد إطار عمل خارطة طريق للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، لوقف فقدان التنوع البيولوجى.

وتابعت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش أيضا ما يخص مواجهة التلوث وحماية النظم البيئية ونمط الاستهلاك المستدام فى ظل تسببه فى فقدان التنوع البيولوجى إلى حد كبير.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض دعم دور ومساهمات المجتمعات والشعوب الأصلية فى الحفاظ على التنوع البيولوجى وإدارة الموارد الطبيعية، والعمل على وضع خطة لصون حقوق الشعوب الأصلية والاعتراف بمساهماتها كحماة الطبيعة.

يأتى ذلك فى ظل اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى.