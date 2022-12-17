سنجر: الرئيس اهتم بدعم استقرار المنطقة فى القمة الأمريكية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعود إلى مصر وفى جعبته نجاحات كبيرة، مشيدًا بوجود الجالية المصرية واحتفالهم بزعيم مصر معتبرًا أنه ترمومتر لنجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى السياسات المصرية.





وأوضح خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية" عبر تطبيق زووم، أن الرئيس السيسى فى هذه الزيارة حقق نجاحات مهمة للغاية للدولة المصرية وناقش ملف سد النهضة، وقابل وزير الدفاع الأمريكى الذى وصف الرئيس السيسى بالقيادة شديدة الاتزان معتبرًا أن ذلك له معان كبيرة لما حملته مصر فى ملف سد النهضة. وأشار إلى أن الرئيس لم يغفل القضية الفلسطينية فى ملفه بالقمة الإفريقية الأمريكية، وكذلك ملف الاستقرار فى ليبيا، مؤكدًا أن الرئيس كان مهمومًا بالأمور التى تدعم الاستقرار فى مصر.

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