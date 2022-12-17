الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 10:29 صباحاً - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر إقامته بواشنطن، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي اليوم السبت بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي رحب بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مثمنا دور مصر تحت قيادته في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي ومؤكدا الحرص المتبادل للولايات المتحدة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والعسكري.

وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الولايات المتحدة، معربا عن التطلع لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة، ومؤكدا في هذا الإطار أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يمكنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من أزمات.