أخبار مصرية

رئيس اتحادي الإعلامين والمبدعين العرب يساند مبادرة ادعم سياحة بلدك

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 10:29 صباحاً - أكد د.أحمد نور ، رئيس اتحادي الإعلامين والمبدعين العرب عضو الأمم المتحدة ، بمساندته ورعايته لمبادرة ادعم سياحة بلدك .

جاء ذلك عقب لقائه بمؤسس المبادرة الأستاذ زياد السيسي ،والكاتب الصحفي ،عاطف البطل المستشار الإعلامي للمبادرة ،بدولة الإمارات العربية المتحدة .

ويذكر أن مبادرة ((ادعم سياحة بلدك )) قد تأسست قبل سبع سنوات وكان لها جهود واضحة في تنشيط حركة السياحة في مصر .

وهي بصدد إقامة أكبر مؤتمر عالمي لدعم السياحة بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات خلال فبراير القادم برعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان -حفظه الله ورعاه .

وقد ذكر مؤسس المبادرة أن الهدف من هذا المؤتمر :

1- تنشيط السياحة البينية بين الإمارات ومصر عن طريق التعريف بالأماكن السياحية المميزة في الدولتين .

2- تجميع أكبر عدد من شركات السياحة والطيران للحصول على أفضل الباقات والخدمات لجميع العملاء .

وسوف يكون هناك حضور رسمي وشعبي إضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني ،وبعض الفنانين والمطربين الذين يدعمون هذه المبادرة .

كما أن هناك ما يزيد عن اثني عشر 12 قناة تليفزيونية تغطي فعاليات المؤتمر ،إضافة إلى الصحف العربية والعالمية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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