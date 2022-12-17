رئيس اتحادي الإعلامين والمبدعين العرب يساند مبادرة ادعم سياحة بلدك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 ديسمبر 2022 10:29 صباحاً - أكد د.أحمد نور ، رئيس اتحادي الإعلامين والمبدعين العرب عضو الأمم المتحدة ، بمساندته ورعايته لمبادرة ادعم سياحة بلدك .

جاء ذلك عقب لقائه بمؤسس المبادرة الأستاذ زياد السيسي ،والكاتب الصحفي ،عاطف البطل المستشار الإعلامي للمبادرة ،بدولة الإمارات العربية المتحدة .

ويذكر أن مبادرة ((ادعم سياحة بلدك )) قد تأسست قبل سبع سنوات وكان لها جهود واضحة في تنشيط حركة السياحة في مصر .

وهي بصدد إقامة أكبر مؤتمر عالمي لدعم السياحة بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات خلال فبراير القادم برعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان -حفظه الله ورعاه .

وقد ذكر مؤسس المبادرة أن الهدف من هذا المؤتمر :

1- تنشيط السياحة البينية بين الإمارات ومصر عن طريق التعريف بالأماكن السياحية المميزة في الدولتين .

2- تجميع أكبر عدد من شركات السياحة والطيران للحصول على أفضل الباقات والخدمات لجميع العملاء .

وسوف يكون هناك حضور رسمي وشعبي إضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني ،وبعض الفنانين والمطربين الذين يدعمون هذه المبادرة .

كما أن هناك ما يزيد عن اثني عشر 12 قناة تليفزيونية تغطي فعاليات المؤتمر ،إضافة إلى الصحف العربية والعالمية .