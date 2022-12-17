الإسكان: إزالة الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة مستمر

جدة - نرمين السيد - وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود إزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضارى بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

وفى ذات السياق، واصلت أجهزة تنمية مدن: 6 أكتوبر، والعبور، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والسويس الجديدة، ودمياط الجديدة، شن حملات إزالة مخالفات البناء وتنفيذ قرارات غلق وتشميع الأنشطة المخالفة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وإزالة الإشغالات بصورها المتعددة، وفصل المرافق عن عددٍ من الأنشطة المخالفة الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة المختصة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضارى.

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة لإزالة المخالفات بالحى المتميز، وتتمثل فى زيادة فى غرف سطح بالحى الثالث والمجاورة الثالثة، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة تحويل وحدة سكنية إلى استديوهات بالحى الأول، وفصل مرافق مياه وكهرباء عن وحدات مخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشرطة.

ووجه المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بضرورة القضاء على جميع الظواهر العشوائية للرقى بالمستوى العام للمدينة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ عدة حملات إشغالات نهارية وليلية بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق، حيث شملت الحملات مناطق الحى الأول، والحى الترفيهى، وعدة مناطق بحي الشباب، والطريق الرئيسى للمدينة، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية الموجودة بالمحاور والطرق الرئيسية ومحيط المساجد والميادين الكبرى بالمدينة، كما تم ضبط مركبات "تروسيكل" لنباشين وتم التحفظ عليها بمقر الجهاز، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بجانب شن حملات رفع إشغالات أخرى شملت جميع المناطق الرئيسية ومحيط المساجد التى تقام بها الأسواق العشوائية والإشغالات أيام العطلات الرسمية.

وأضاف الغيطى، أنه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعدِّيات وتصحيح أوضاع المخالفات، أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة والمتمثلة فى غلق الردود الأمامى والخلفى وإزالة الزيادة البنائية لغرف السطح بقطعة سكنية بالحى التاسع، وإزالة فورية لمبانٍ مخالفة ببدروم قطعة بالحى الرابع لتغيير النشاط، والتحفظ على الأدوات والمهام المضبوطة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

ووجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، باستمرار الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعد أو تغيير النشاط، موضحاً أنه تم شن حملة لإزالة شروع فى مخالفات بناء ممثلاً فى تنفيذ شدَّات خشبية بعددٍ من القطع بالحى الـ14، وحملة أخرى أسفرت عن تنفيذ 24 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالمجاورات الأولى والثالثة بالحي الأول، كما تمت إزالة شدّات خشب أسقف مخالفة بقطع سكنية بمنطقة "ابنى بيتك" بالحى 16، بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأضاف أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن تنفيذ 41 قرار غلق وتشميع وإزالة استحواذات عشوائية بالمجاورة الثانية بالحى الأول والمجاورة 34 بالحى الرابع، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.

وأشار المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم شن حملة ليلية على الإشغالات المخالفة بالحى 12 بالمدينة، وأسفرت عن إزالة إشغالات المحال المخالفة، والباعة الجائلين، بجانب شن حملة أخرى للتصدى للباعة الجائلين بسلم المشاة أمام هايبر وان، للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وأضاف المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق و تشميع لـ9 محال مخالفة بالحى السكنى الثانى بالمدينة تعمل بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بمعرفة شرطة التعمير.

وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ضرورة التصدى إلى أى تعديات على المرافق، حيث قامت لجنة إزالة الوصلات الخِلسة بالتعاون مع إدارة الأمن وقسم شرطة التعمير، بشن حملة مكبرة شملت عِدة أحياء بمدينة دمياط الجديدة، وأسفرت عن تحرير 45 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ 19 قرار غلق وتشميع بجاردينيا 1و2و3، وتم رفع عدادات مرافق، وفصل التيار الكهربائى عن عددٍ من الأنشطة المخالفة بالتجمع الثالث بالمدينة.

وقالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، المشرف على خليج السويس، إن لجنة استرداد الأراضى بالجهاز قامت بشن حملة أسفرت عن استرداد مساحة 8051م بقيمة استثمارية بلغت 7.5 مليون جنيه، فى إطار ضرورة إزالة جميع المخالفات والتعديات واسترداد الأراضى التى لم يتم تنفيذ مشروعاتها ولم تثبت جدية.