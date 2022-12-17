محافظ الإسكندرية يوجه بتشديد الحملات الرقابية للتأكد من ثبات الأسعار  

وأسفرت الحملات التى قام بها حى وسط عن إعدام كمية من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وتحرير 16 محضر صحة، و10 أمن صناعى، و3 محاضر تموين، ومحضرين صيدلة، و7 إنذارات قوى عاملة، ومحضرين بيئة، وتحصيل غرامات بقيمة 24 ألف جنيه؛ لمخالفة الإجراءات الاحترازية ورفع 99 حالة إشغال، و60 حاجز حديدى وكاوتش.
وقام حى شرق بتحرير 6 محاضر عدم تأمين المنشأة ضد الحريق، و6 محاضر صحة وعدم استيفاء اشتراطات صحية، و6 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأخذ عينات من سلع ومنتجات الألبان لفحصها لعدم عرض تاريخ الإنتاج وتحصيل غرامات فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، والتحفظ على 75 حالة إشغال.
ونفذ حى ثان المنتزه حملة تم خلالها تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر تموين وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، ومحضرين صحة.
ونفذ مركز ومدينة برج العرب حملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر بيئة، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار وتوقف عن العمل، وتحصيل مبلغ 7600 جنيه؛ غرامات فورية.
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