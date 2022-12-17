مباحثات السيسى خلال قمة القادة بين أمريكا وإفريقيا تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس السيسى يؤكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولى) ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد - خلال استقباله، فى مقر إقامته بواشنطن، رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس - اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولى، انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولى، امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين، خاصة فى ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التى يتعرض لها العالم وتبعاتها على كافة الحكومات، لاسيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذى تسلكه الدولة بكافة محاوره الاقتصادية والاجتماعية.

وتحت عنوان (الرئيس يلتقى نظيره الأمريكى ويتبادلان الأحاديث الودية) أشارت (أخبار اليوم) إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى التقى نظيره

الأمريكى جو بايدن، على هامش أعمال قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، التى عقدت على مدى 3 أيام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وتصافح الرئيسان السيسى وبايدن بحرارة بالغة وتبادلا الأحاديث الودية.

وفى السياق ذاته، نقلت الصحيفة تصريح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى استقبل فى مقر إقامته بواشنطن، مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (ختام فعاليات التدريب المصرى - السودانى "حارس الجنوب - 2")- أن التدريب المصرى- السودانى المشترك "حارس الجنوب- 2" اختتمت فعالياته، بمشاركة عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، حيث جرت الفعاليات على مدار عدة أيام بمجمع تدريب ميادين قوات حرس الحدود فى إطار خطة التدريبات المشتركة لدعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأضافت الصحيفة أن اللواء أ.ح عماد يمانى قائد قوات حرس الحدود ألقى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيدا باحترافية الأداء للعناصر المشاركة ومدى قدرتهم على القيام بمهام مشتركة بكفاءة وقدرة عالية.

وأشارت إلى أن المرحلة الختامية شملت تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التى تبرز أسلوب عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بما تفرضه طبيعة المناطق الحدودية.

وفى الشأن المحلى وتحت عنوان (التعليم تعلن ضوابط امتحانات "الترم الأول" لصفوف النقل) ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن المديريات التعليمية أعلنت ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والمقرر انطلاقها 9 يناير المقبل، وشددت على مديرى المدارس بعدم تأخر الملاحظين فى الدخول إلى مقار اللجان، وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة.

وشددت على عدم السماح بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان، وعدم السماح بدخول المأكولات والمشروبات مع الحظر التام لكل أشكال التدخين أثناء انعقاد اللجان الامتحانية لجميع العاملين والطلاب، مع حظر تواجد أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان التى يؤدى بها الامتحان إلا للضرورة القصوى والحالات الطارئة، فقط بعد موافقة رئيس اللجنة.

وأشارت إلى إلزام رئيس اللجنة ومسؤول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها فى نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب غادروا المدرسة بسلام، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، وطالبت بتجنب إثارة أى مشكلات أثناء سير الامتحانات.

وعالميا نقلت صحيفة (الأهرام)- تحت عنوان (نتنياهو يكشف عن خطته لتحقيق السلام مع الفلسطينيين) - تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو، بأن السلام الذى يسعى إلى تحقيقه مع الفلسطينيين‬،‫ سيكون على أساس "منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم، لكن دون سيادة‬..‫ ومع وجود الأمن بيد إسرائيل".‬

ودافع نتنياهو عن منح ايتمار بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليمينى المتشدد، صلاحيات واسعة على الأمن، من خلال منحه حقيبة الأمن القومى فى الحكومة التى يعكف على تشكيلها، مرجحا أن يكون هناك تغيير فى مواقف بن غفير عندما يتولى المسئولية.

فى سياق آخر نقلت الصحيفة ترحيب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب فى الجولان السورى المحتل، على موارده الطبيعية.

‫ولفت المالكى إلى أن التصويت لصالح هذا القرار، يؤكد حق الشعب الفلسطينى وسيادته على موارده الطبيعية، وشدد على مطالبة القرار إسرائيل بالتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.‬