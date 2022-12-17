الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة بالقمة الأمريكية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس السيسى، التقى قبل مغادرته واشنطن فى مقر إقامته، بجيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مستشار الأمن القومى الأمريكى رحب بزيارة الرئيس إلى العاصمة الامريكية واشنطن، مثمناً دور مصر تحت قيادة الرئيس فى تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمى ومؤكداً الحرص المتبادل للولايات المتحدة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمنى والعسكرى.

وأكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الاستراتيجية التى تجمعها مع الولايات المتحدة، معرباً عن التطلع لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة، ومؤكداً فى هذا الإطار أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يُمكّنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من أزمات.