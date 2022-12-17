السيسى يؤكد اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مقر إقامته بواشنطن، جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكي.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن التطلع لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً فى هذا الإطار أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يُمكّنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من أزمات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مستشار الأمن القومى الأمريكى رحب بزيارة الرئيس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مثمناً دور مصر تحت قيادته فى تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمى ومؤكداً الحرص المتبادل للولايات المتحدة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمنى والعسكري.