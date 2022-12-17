جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة طقس اليوم السبت، خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.





وهناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد. وشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، مشمس على سلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 24 14 العاصمة الادارية 23 14 6 اكتوبر 24 15 بنهــــا 23 15 دمنهور 23 14 كفر الشيخ 23 13 المنصورة 24 15 دمياط 23 15 بورسعيد 24 14 الإسماعيلية 24 12 السويس 23 13 الزقازيق 24 14 شبين الكوم 24 14 طنطا 23 14 شلاتين 29 19 الاسكندرية 24 15 العلمين الجديدة 24 15 وادى النطرون 24 15 مطروح 23 13 السلوم 23 11 سيوة 22 10 العريش 22 14 رفح 23 15 الطور 25 14 كاترين 18 05 رأس سدر 26 12 نخل 22 06 طابا 24 15 نويبع 25 14 حلايب 25 19 شرم الشيخ 27 18 الغردقة 26 16 مرسى علم 27 16 الفيوم 25 12 بنى سويف 25 11 المنيا 25 10 أسيوط 26 10 سوهاج 26 11 قنا 27 12 الأقصر 28 13 أسوان 30 14 الوادى الجديد 26 09 أبوسمبل 26 12 أبو رماد 28 19 رأس حدربة 24 20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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