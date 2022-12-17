جابر القرموطى: مصر من أفضل الدول المصدرة للفراولة حول العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأجرى الإعلامى جابر القرموطى معايشة عبر برنامجه مانشيت من موسم حصاد الفراولة، والتى تعد مصر الأولى عالميا فى تصدير الفراولة المجمدة، معقبا: "الفراولة تعد أبرز المحاصيل التى يتم تصديرها، ومصر من أفضل الدول المصدرة للفراولة حول العالم.
وتابع القرموطى عبر برنامجه : "قرية عرب الغديرى بمحافظة القليوبية، تعد القرية الأولى على مستوى الجمهورية فى محصول الفراولة، مضيفا أنه موسم حصاد الفراولة بمحافظة القليوبية يعد الأبرز، وبينما مصر تصنف الأولى عالميا بـ 74 صنفا أخرا".
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