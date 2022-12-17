محافظ أسيوط: تطوير مواقف السيارات بنشر وسائل وأدوات مرورية جديدة

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة العمل على تطوير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمدينة أسيوط، وبعض المراكز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، بالعميد إسماعيل محرزى، مدير إدارة المرور بأسيوط، ويسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وأشرف محمد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة.
وأوضح عصام سعد، خلال اللقاء، أن المحافظة تهدف إلى تعزيز التوعية المرورية وتطوير وتحسين الطرق والميادين العامة، للحد من خطر الحوادث المرورية، والمحافظة على سلامة مرتادى هذه الطرق بكل الطرق الممكنة، سواء الأدوات أو الوسائل أو الإشارات المرورية الجديدة، التى سيتم تدعيم الشوارع والطرق الرئيسية بها لمواكبة التقنيات الحديثة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز معايير السلامة المرورية فى الشوارع الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.
ووجه المحافظ، بالدفع ببعض سيارات ميكروباصات وأتوبيسات نقل ركاب إلى موقفى سيارات الأزهر ونزلة عبداللاه وبعض مواقف السيارات بالمراكز خاصة خلال فترات الذروة والإزدحام سواء الفترة الصباحية أو الفترة المسائية لمنع الزحام والتكدس من المواطنين والطلاب ورفع العبء عن كاهل المواطنين فى تسهيل النقل والانتقال، مشيرًا إلى استمرار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بكل القطاعات من بينها المرور والمواقف سواء بمدينة أسيوط أو بالمراكز، فضلا عن تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مباحث المرور ومسئولى المواقف بالمراكز بالمتابعات المستمرة والمرور على مواقف السيارات واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لفرض الانضباط ومنع التلاعب بالأسعار والتعريفة المقررة للمواصلات الداخلية والخارجية.
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