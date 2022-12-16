الأرصاد تحذر من الشبورة المائية صباح السبت

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباح السبت، والتى تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.





ونصحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة. ويسود غدا، طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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