أخبار مصرية

دبلوماسى سابق: الدولة المصرية حققت إنجازات اقتصادية كبيرة فى مجالات عديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 ديسمبر 2022 10:31 مساءً - قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية حققت إنجازات اقتصادية كبيرة في مجالات عديدة، لذلك يحرص البنك الدولي على التعاون مع مصر في عديد من المجالات.

 

أضاف صلاح حليمة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن هناك اهتمام كبير بالاستثمارات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية الرقمية والأمن الغذائي ومجالات عديدة سيقوم من خلالها البنك بدور بناء حيالها بالدولة المصرية.

 

وأوضح السفير صلاح حليمة، أن مسألة عبء الديون على القارة الأفريقية من المشكلات القديمة، إلى جانب وجود مشكلات مستحدثة تتعلق بالطاقة والبنية التحتية وضخ استثمارات بالقارة السمراء، مضيفا: "يمكن حل أزمة الديون على الدول الأفريقية بطرق عديدة، لضخ استثمارات في مجالات حيوية في ضوء التنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

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