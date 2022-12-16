"اليوم" يعرض تقريرا عن الجلسة الحوارية لحماة وطن فى جنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 ديسمبر 2022 10:31 مساءً - عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، تقريرا متلفزا عن تنظيم حزب "حماة وطن" بجنوب سيناء، جلسة حوارية بمدينة شرم الشيخ لنشر الوعي ومحاربة الشائعات.

ونظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم، مؤتمر الحوار الوطنى حول "نشر الوعى وسبل محاربة الشائعات"، وذلك في إطار إجراء حوار وطني لكل المصريين يشارك فيه كل أطياف المجتمع.

وعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، بحضور صلاح ربيع، أمين الحزب بجنوب سيناء، والمستشار محمد فتحى أمين التنظيم بالمحافظة، والسفير وجدى سعد أمين أمانة شرم الشيخ، والأنبا يؤنس نبيل راعى الكنيسة بشرم الشيخ، وأحمد الكفراوى أمين التنظيم بشرم الشيخ، وأحمد مجدى أمين أمانة التنمية البشرية بجنوب سيناء، وهبة الضبع أمين الشباب بالمحافظة وأعضاء الحزب بشرم الشيخ وجنوب سيناء، فضلاً عن المشاركة الفعالة لمشايخ وعواقل البدو وممثلى الكنيسة وممثلى الأزهر والأوقاف وعدد من الشباب والسيدات وأعضاء الحزب بكافة مدن المحافظة وأمناء الحزب بالمدن التابعة.