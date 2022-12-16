يوسف أيوب: الرئيس السيسي حرص على تشخيص أزمات أفريقيا ووضع حلولا لها بواشنطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 ديسمبر 2022 10:31 مساءً -

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير "صوت الأمة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حريص كما جرت العادة، خلال لقاءه مع غرفة التجارة الأمريكية وممثلو قطاع الأعمال الأمريكي، على تحديد وتشخيص مواطن الأزمة التي تتعرض لها القارة الأفريقية، وعلى رأسها قضية الأمن الغذائي، والتي أثرت بشدة على أفريقيا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف يوسف أيوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان حريصا خلال لقاء أمس، أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها القوة الاقتصادية الكبرى في العالم، لتحديد وتشخيص الأزمة، ثم الحديث عن الآليات التى تطرحها مصر والرئيس السيسي للخروج من هذه الأزمة.

وتابع يوسف أيوب: "إشارة الرئيس أمس في كلمته، إلى أن هذه القمة تنعقد في ظل ظروف وتغيرات إقليمية ودولية معقدة، يعطي زخم كبير لهذه القمة، وبالتالي انتقل الرئيس إلى الحلول التي تقترحها مصر للخروج من الأزمة بعد تشخيصها".

وأكمل: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجهة إلى القارة الأفريقية لتطوير القدرات الإنتاجية للدول القارة السمراء، سواء فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا الحديثة أو من خلال قروض ميسرة".

وأردف: "مصر أكثر الدول التي تتحدث دائما عن خصوصية الأمن المائي للشعوب، وبالتالي دعا الرئيس إلى أهمية توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك في الموارد المائية".