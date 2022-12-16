البابا تواضروس يلتقى بمجمع رهبان دير القديس يحنس القصير بالعلمين

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، الأنبا ديسقوروس، أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بالعلمين وبرفقته مجمع رهبان الدير.





افتتح قداسة البابا اللقاء بالصلاة، ورحب بعدها بالأب الأسقف ومجمع رهبان الدير، ومن جهتهم شكر الآباء الرهبان قداسته على سيامة الأنبا ديسقوروس أسقفا ورئيسا للدير. وأشار البابا تواضروس الثانى إلى الخمسة أوجه الرئيسية للدعوة الرهبانية، وهى: محبة الكتاب المقدس: أى الاشتياق اليومى لقراءة وفهم ومعايشة كلمة الله، والسلوك حسب وصايا الإنجيل، محبة الصلاة المقدسة: أى التلذذ بالتسبحة، والمزامير، والقداسات، والصلوات الخاصة، والالتصاق باسم يسوع المبارك، البرج الحصين ويعرف الراهب، بأنه الشخص المصلى كل حين، محبة التوبة المقدسة: أى محبة التوبة الصادقة، والمفهوم الأرثوذكسى للتوبة الحقيقية هو نقاوة القلب، أى نقاوة الأفكار والمشاعر. والرهبان هم "جماعة التائبين"، محبة الأبدية المقدسة: أى حياة الاستعداد والاشتياق غير المنقطع للحياة الأبدية، محبة الإخوة المقدسة: التى بدونها لا يقبل الجهاد الشخصى فى النقاط السابقة، إذ أنها الغلاف والختم لهذه النقاط، لذلك ينبغى أن يجتهد الراهب فى محبة الإخوة المقدسة. وفى الختام أجاب قداسة البابا على أسئلة الحضور، ومنحهم بعض الهدايا، والتقطوا مع قداسته صورة تذكارية.

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