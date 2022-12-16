أوقاف شمال سيناء: تواصل فعاليات مبادرة مفاتيح الخير فى مساجد المحافظة

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء الشيخ محمود أحمد مرزوق، إنه تم تنفيذ ندوة جديدة بمسجد النصر بالعريش تحت عنوان "حق ذكر الله تعالى" ضمن فعاليات مبادرة "مفاتيح الخير" فى مساجد شمال سيناء تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وأضاف مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - أن فعاليات المبادرة يتواصل تنفيذها، وأنه تم شن حملة لتنظيف أسطح المساجد استعدادا لفصل الشتاء. وأكد مشاركة أئمة المساجد بمعاونة ومشاركة إيجابية من جمهور المساجد فى الحملة التى أطلقتها مديرية أوقاف شمال سيناء لتنظيف أسطح المساجد وتسليك أماكن تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات عن الأسطح. وشدد على مديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق بتنفيذ حملاتهم المكثفة للتفتيش والمتابعة والإشراف على تنظيف أسطح المساجد وتسليك أماكن تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات عن الأسطح تحسبا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، ووجه بالقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد وصيانتها وتهيئتها للمصلين وعمارتها ونظافتها داخليا وخارجيا، ولفت إلى أنه من المقرر أن تستمر حملة التفتيش والمتابعة على نظافة أسطح المساجد طوال فصل الشتاء.

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