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تموين شمال سيناء تؤكد توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة

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أ ش أ 2022-12-16 21:28 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكدت أمانى رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة فى مختلف المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق المحافظة.

وأعلنت مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء -فى بيان مساء اليوم الجمعة- تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية من خلال الحملات التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية.

وشددت على المرور على الأسواق للتأكد من جودة المعروض من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، وكذلك الإعلان عن الأسعار.

وأشارت إلى ضبط وتحرير عدد من المحاضر التموينية للمخالفين لضبط الأسواق، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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