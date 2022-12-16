الكنيسة الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

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جدة - نرمين السيد - وأكدت الكنيسة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن المدعو رضا عطية ينى، ينتحل صفة كاهن باسم القس عبدالمسيح عطية، ويحمل بطاقة رقم قومى بهذا الاسم على غير الحقيقة.
وشددت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه لم تتم سيامته قط بأى درجة من درجات الكهنوت فى أى إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية.
واهابت الكنيسة، بالجميع عدم التعامل معه بناءً على هذه الصفة.
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