السيسى لرئيس البنك الدولى: التغيرات العالمية تفرض تطوير التعاون مع الحكومات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولى انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولى امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين، خصوصا فى ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التى يتعرض لها العالم وتبعياتها على جميع الحكومات، لا سيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذى تسلكه الدولة بجميع محاوره الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الرئيس، إلى أن التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية تفرض قيام المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى بتطوير وتحديث معايير التعاون مع الحكومات التى تضررت بشدة من تلك التغييرات.

من جانبه، أكد مالباس، سعى البنك نحو تطوير أطر التشاور والتنسيق مع مصر لمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها، والتى انعكست على الصلابة والمرونة التى أبداها الاقتصاد المصرى فى مواجهة جميع الأزمات العالمية المتلاحقة، مما ساعد على تحقيقه لمعدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية، إلى جانب جهود تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية العملاقة، على نحو جعل من مصر نموذجا يحتذى به فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.

وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراضا لأهم ركائز التعاون مع البنك الدولى، لا سيما فى ظل أزمتى الغذاء والطاقة القائمتين على مستوى العالم، إلى جانب عرض مختلف المشروعات التنموية العملاقة التى أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التباحث حول تعميق الشراكة بين الجانبين فى مجالات البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية.