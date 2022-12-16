وزير الخارجية: COP27 دشنت مرحلة جديدة من عمل المناخ

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكرى حرص خلال كلمته على استعراض ما تمخض عن مؤتمر شرم الشيخ من نتائج ومُخرجات تعزز من عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة، وعلى رأسها "خطة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ" التى دشنت مرحلة جديدة من عمل المناخ يتم فيها التركيز على تحويل التعهدات إلى واقع ملموس على الأرض، فضلاً عن إنشاء - للمرة الأولى - صندوق لتمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتعزيز الجهود الدولية للتكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته، بجانب حشد تمويل المُناخ والحفاظ على معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية وفقا لاتفاق باريس.
وأضاف وزير الخارجية، أن ما تحقق خلال مؤتمر COP27 يبرهن على جدوى وفاعلية العمل المتعدد الأطراف، موضحا أن الرئاسة المصرية للمؤتمر حرصت على خروجه بنتائج ملموسة ومتوازنة بالرغم مما يشهده السياق الدولى الحالى من تحديات جمة على العديد من المستويات، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وأزمتى الطاقة والغذاء العالميتين فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، مشيرا إلى إبراز وزير الخارجية ما شهده المؤتمر من مشاركة غير مسبوقة، تمثلت فى حضور أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة فضلاً عما يزيد على 50 ألف مشارك، منوها بما مثله ذلك من رسالة تؤكد الالتزام السياسى لجميع الأطراف بتعزيز عمل المناخ الدولى وإنجاح مؤتمر شرم الشيخ.
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