محافظ سوهاج: مبادرة «نحو مدينة آمنة» تستهدف دعم العاملات بالحرف التراثية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ سوهاج طارق الفقى، أن مبادرة "نحو مدينة آمنة" لتنمية الأسرة السوهاجية، والتى جرى تدشينها فى 26 نوفمبر الماضى، تستهدف دعم السيدات العاملات بمجال الحرف التراثية، وكذلك أطفالهن، وتوفير مكان آمن ينأى بهن بعيدًا عن جميع أشكال العنف والإيذاء، والعمل من خلال الجهات المشاركة مع المحافظة على رفع كفاءة السيدات الحرفية والثقافية.





وقال المحافظ - خلال تفقده فعاليات الأسبوع الثالث من المبادرة، اليوم الجمعة - إن المبادرة جرت بمشاركة كل من مديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعى، والزراعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى مجال "مدن التعلم"، وذلك برفقة أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، والدكتور حسان النعمانى نائب رئيس جامعة سوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة، وعبدالرحيم عثمان نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات بسوهاج.

وأضاف أن مديرية الصحة وفرت خلال فعاليات المبادرة عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، وعيادة لفحص نمو وتطور الأطفال الأقل من خمس سنوات، وتقديم خدمات تحاليل الأنيميا والسكر، بالإضافة إلى تنظيم ندوة تثقيفية حول الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والإسعافات الأولية، فيما عقدت مديرية الزراعة كذلك ندوات إرشادية للسيدات عن الثقافة الزراعية، وتربية الطيور، وعرض للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية الخفيفة.

بينما نظمت مديرية التضامن الاجتماعى ندوات، وعرض بعض النماذج الخاصة بأنشطة الإعاقة البصرية، وتوفير شباك متنقل للاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة، وحل المشكلات الخاصة بها، وتقديم العديد من خدمات التضامن الاجتماعى للسيدات المستهدفات وأسرهن، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمشاركة فى الفعاليات من خلال معرض لمنتجات النسيج، وعرض خدمات الجهاز للسيدات، الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة.