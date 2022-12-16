حياة كريمة- الكشف على 1195 مواطنًا فى قافلة طبية بقرية دير النواهض فى قنا

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة والسكان قافلة طبية مجانية بقرية دير النواهض التابعة لمركز أبوتشت فى محافظة قنا، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1195 مواطنًا.





وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة شملت 7 تخصصات طبية، بواقع 363 حالة طب أطفال، و338 حالة أمراض باطنة، و254 حالة عظام، و95 حالة أمراض نساء وتوليد، و68 حالة جراحة الفم والإسنان، و53 حالة جراحة عامة، و24 حالة تنظيم أسرة، فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 89 حالة.

وأضاف أن هذه القافلة تأتى انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن هذه القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف والعلاج مجانًا، وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مضيفًا أن فعاليات القافلة شهدت أيضًا تنظيم ندوات تثقيفية لأهالى القرية حول كيفية الوقاية من الأمراض المختلفة، استفاد منها 123 مواطنًا.