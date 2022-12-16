«القومى للحوكمة»: الدولة تعمل على تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة للدكتورة شريفة شريف، خلال مشاركتها فى ورشة عمل حول ريادة الأعمال الداخلية والابتكار فى الإدارة العامة، التى تم تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، فى إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة.

وأشارت المدير التنفيذى، إلى دور الدولة فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإتاحتها عبر طرق مختلفة ومتنوعة، وتقديمها إلى المواطن بسهولة ويسر باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة.

وسلطت الضوء على أهمية دعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع لدى الجميع وليس فقط الشباب، مشيرة إلى الشراكة بين المعهد القومى للحوكمة "الذراع التدريبى لوزارة التخطيط" ومؤسسة "GIZ"، والتى بدأت منذ عام 2018، وتم من خلالها تنفيذ العديد من البرامج التدريبية فى مجال بناء القدرات ونشر الوعى فى مجال الحوكمة فى المؤسسات الحكومية.