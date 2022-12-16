جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولى، انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولى، امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين، خصوصا فى ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة، التى يتعرض لها العالم وتبعياتها على جميع الحكومات، لا سيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر، للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذى تسلكه الدولة بجميع محاوره الاقتصادية والاجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى يلتقى رئيس البنك الدولى فى واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.