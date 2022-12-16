انخفاض فى الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام الشتاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن من المتوقع أن يتزامن مع بداية فصل الشتاء انخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

كما توقعت الهيئة، سقوط الأمطار على شمال البلاد، مؤكدة أنه سيتم التنويه تفصيليا عن الحالة الجوية الممطرة المرتقبة نهاية الأسبوع المقبل عند اقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ.