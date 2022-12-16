الإسكندرية.. افتتاح مسجد الحق الكريم بمنطقة بشائر الخير

جدة - نرمين السيد - افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد "الحق الكريم" بمنطقة بشائر الخير التابعة لإدارة أوقاف غرب، وذلك إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله- عز وجل- والحفاظ عليها وتعهدها بالصيانة والتشييد.





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