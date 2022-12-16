سفير مصر بالدوحة: العلاقات بين البلدين تشهد انطلاقة نوعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشربينى، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الدوحة سبتمبر الماضى، ومن قبلها زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى إلى القاهرة يونيو الماضى، تؤكد سعى البلدين إلى تعميق العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، ودفعها فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية.
وأشار سفير مصر فى قطر، بحسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية، إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" تعد معيارا على عمق وقوة العلاقات المصرية القطرية، وما تشهده من زخم ونهضة قوية، منوها بالتعاون الثقافى الذى يشكّل مكونا مهما للقوة الناعمة فى علاقات البلدين.
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