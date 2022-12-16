صلاح أساسيا.. التشكيل الرسمى لمباراة ليفربول أمام ميلان فى سوبر دبى 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 ديسمبر 2022 05:33 مساءً - أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي استعدادا لمواجهة إيه سي ميلان الإيطالي على ملعب استاد آل مكتوم بنادى النصر، فى ختام منافسات بطولة سوبر دبي 2022 والتي تقام على استاد آل مكتوم خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر 2022. وتواجد النجم المصرى فى التشكيل الأساسي لفريق ليفربول استعدادا لمواجهة ميلان الإيطالي.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمي: كيليهر الدفاع: ميلنر، ماتيب، روبرتسون، جوميز خط الوسط: باجسيتيك ، تياجو ، إليوت الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو، تشامبرلين تشكيل اى سى ميلان

حراسة المرمى: تاتاروشانو. خط الدفاع: كالولو، توموري، جابيا، بوبيجا. خط الوسط: عدلي، تونالي، فرنسكس، سالماركز. خط الهجوم: ريبيتش، أوريجي.

وتقام بطولة كأس سوبر دبي بمشاركة 4 أندية أوروبية هى ليفربول، وأرسنال، وميلان الإيطالي، وليون الفرنسى، والتى تستمر حتى نهاية مونديال قطر 2022.

وحسم أرسنال لقب النسخة الأولى من بطولة كأس "سوبر دبي" بتغلبه على اي سي ميلان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة ، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة التي تجمع ليفربول واي سي ميلان، اليوم الجمعة.

وفاز أرسنال على أولمبيك ليون في المباراة الأولى (3 - 0)، وفي المباراة الثانية فاز أولمبيك ليون على ليفربول (3 - 1) الأحد الماضي، قبل أن يحسم أرسنال نتيجة المباراة الثالثة لمصلحته على حساب أي سي ميلان.

وتنص لوائح البطولة على خوض كل فريق مباراتين مع ركلات الترجيح بعد كل مباراة، ويحصل الفريق الفائز على 3 نقاط، وفي حال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين، ويحصل الفائز في ركلات الترجيح على نقطة إضافية، ويحصل صاحب أكبر رصيد من النقاط على لقب البطولة.

وانضم الأورجوياني داروين نونيز إلى معسكر ليفربول الإنجليزي في دبي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في قطر، وبات نونيز جاهز للمشاركة في مباراة فريقه ضد أي سي ميلان الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس سوبر دبي على استاد آل مكتوم.

ويحتل ليفربول المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 22 نقطة، جمعهما من 14 مباراة حقق 6 انتصارات و4 تعادلات ومثلهما خسارة مع بقاء له مباراتين مؤجلتين.

وتُبث مباريات كأس سوبر دبي 2022 عبر قناة أبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا غفيرا، خصوصا مع تواجد اللاعبين الذين لم تشارك بلادهم في المونديال أو خرجت منه بالفعل، وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح.