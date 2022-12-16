جدة - نرمين السيد - نظمت كاتدرائية القديس أنطونيوس للأقباط الكاثوليك، بالفجالة، حفل ترانيم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، والأب أنطونيوس سماحة، رعاة الكاتدرائية، وشعب الكنيسة المحتفل.





تضمن اليوم صلاة القداس الإلهى، تلاها حفل الترانيم، الذى احتوى على ترانيم ميلادية، بالإضافة إلى كلمة تشجيعية من الأب بولس جرس، حيث أثنى على مجهودات فريق الكورال خلال الاحتفال. واختتم اليوم بترنيم الصلاة الربانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاتدرائية القديس أنطونيوس بالفجالة تنظم حفل ترانيم عيد الميلاد المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.