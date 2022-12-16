افتتاح 3 مساجد بمراكز بنى سويف بتكلفة 7 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، افتتاح ثلاثة مساجد بمراكز "ببا، ناصر، إهناسيا"، بعد إحلالها وتجديدها، بتكلفة 7 ملايين جنيه فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وإنشاء المساجد.





وذكر بيان للمحافظة، أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم أناب رؤساء الوحدات المحلية لافتتاح المساجد الثلاثة، حيث تم افتتاح مسجد "البصرية" التابع لقرية دلاص بمركز ناصر، على مساحة 250 مترا، وبتكلفة 2.1 مليون جنيه "جهود ذاتية"، كما تم افتتاح مسجد "الرحمن القبلى" بقرية هربشنت مركز ببا، بتكلفة تزيد على 1.8 مليون جنيه "اعتماد حكومى"، بجانب افتتاح مسجد "الرحمن الغربى" إحلال وتجديد بقرية طما فيوم مركز إهناسيا، بتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية".

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