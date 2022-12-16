أهم قرارات وأنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما تم إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، حيث تركزت التعديلات فى إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى للحساب المحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكى وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصرى المقيم فى الخارج.

وذكر التقرير أنه تم الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، بهدف مواكبة التوجه العالمى فى مجال تحديث التكنولوجيا فى إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونية ذات الاستخدام فى بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجى لاستهلاك هذه المواد، فضلًا عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التى أدت إلى زيادة غير مبررة فى أسعار الأرز.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والرى بمصر، والمركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمةـ معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطية "بارى ـ إيطاليا" بشأن مشروع "المعرفة المائية"، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، الذى تم توقيعه خلال مؤتمر المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ، لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

يأتى هذا إلى جانب، الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2023، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحة حوالى 401 فدان، بناحية البهنسا شمال محافظة المنيا، لصالح الأزهر الشريف؛ لاستخدامها فى إقامة فرع لجامعة الأزهر، فيما تمت الموافقة على قيام وزارة المالية، ممثلة فى "مصلحة الخزانة وسك العملة"، بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار "ذوى الإعاقة" وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة فى الثالث من ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، كما قام رئيس الوزراء بإصدار قرار بتعيين باسل عبدالمنعم صالح رحمى، رئيسًا تنفيذيًا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة عام، اعتبارا من 1/1/ 2023، وذلك خلفًا نيفين جامع، التى تقدمت باعتذار عن عدم استكمال مدة عملها.

كما تضمنت القرارات أيضا، وفقاً للتقرير، الموافقة على قيام وزارة المالية، ممثلة فى "مصلحة الخزانة وسك العملة"، بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 فى يناير 2023، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع فى قطعة الأرض البالغ مساحتها 1142.55م2، الكائنة بالقطعة رقم 52 بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة؛ لصالح المنتفع الحالى، والمقام عليها مصنع للملابس الجاهزة، بما يضمن الحفاظ على فرص العمل التى يوفرها المشروع وعددًا من الماكينات والمعدات المستخدمة فى نشاط المصنع.

فى حين تمت الموافقة على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها، بجانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة الثانية والتسعين لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 5/12/2022 لعدد 22 موضوعًا، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تعديل مسمى "كلية التجارة بجامعة الإسكندرية"، ليصبح "كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية"، بناء على موافقة مجلس الجامعة فى ضوء موافقة مجلس كلية التجارة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، فى إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتعاون الاقتصادى القائم.

كما تم الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الثالث لبرنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تقديم تمويل إضافى، ويقوم البرنامج على تمويل تطوير الخدمات والمرافق العامة فى مناطق غير مخططة فى القاهرة الكبرى، مع توفير فرص عمل قصيرة الأجل لمختلف أنواع العمالة من خلال إنشاء أو صيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة، كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعيين حسام أحمد هيبة رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفًا للمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، ونائب المحافظ، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومساعد وزير التنمية المحلية، ومساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، ورئيس جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، فضلًا عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور وزيرى المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ووكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية، ومعاون وزير الإسكان، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

كما تم عقد اجتماع لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبى، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووكيل محافظ مساعد البنك المركزى، ومسئولى الوزارات المعنية والبنك المركزى، بجانب اجتماع بشأن ضبط أسعار السلع، حيث أوضح أنه سيتم منح مهلة محددة لإعلان الأسعار على جميع السلع، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع المخالف ومصادرة السلع التى يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ونائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادى، كما ترأس "مدبولى" الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات مثل النتائج الإيجابية لزيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية لحضور القمة العربية الصينية الأولى، وخطوات مواجهة ارتفاع الأسعار، فيما تم عقد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، ونائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

واستكمالًا لاجتماعات رئيس مجلس الوزراء، جاء فى التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق خاص بصيانة مشروعات التطوير التى تم إنشاؤها فى المناطق العشوائية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومدير أمن القاهرة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومدير تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، ومساعد وزير التنمية المحلية، فضلًا عن اجتماع لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية وتطوير المناطق العشوائية بمحافظتى الإسكندرية ومطروح، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومحافظى الإسكندرية، ومطروح، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومدير المشروعات القومية الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير التجارة والصناعة لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية "2022-2023 / 2026-2027"، حيث أكد على الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية القطاع الصناعى، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادى، ولاسيما فى ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالى زيادة فرص التشغيل.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد مدبولى ومرافقوه افتتاح المبنى الجديد لديوان عام محافظة السويس، حيث أشاد بجودة الأعمال المنفذة، والتقنيات المتواجدة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا فى ملف تطوير العمل الإدارى، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شهد ومرافقوه افتتاح مجمع هيئة قضايا الدولة بمدينة السويس، حيث تفقد عددًا من مكونات المجمع، وأثنى على جودة وإتقان الأعمال المنفذة به، التى تسهم فى تيسير العمل بما يخدم المواطن، وبما يتناسب مع المسيرة التاريخية من العطاء لهيئة قضايا الدولة، وكذلك تفقد ومرافقوه أعمال تطوير مجمع محاكم السويس بمدينة السويس، حيث أشاد بكافة جوانب التطوير التى خضع لها مجمع المحاكم، لاسيما استخدام التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة، التى تختصر الوقت والجهد، وتخدم هدف العدالة الناجزة.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه منطقة مساكن ناصر بالملاحة، أحد مشروعات التطوير العمرانى القائم التى تشهدها المحافظة، ضمن مشروع متكامل للتطوير الشامل للمناطق القديمة بمدينة السويس، حيث أكد على أهمية مشروعات تطوير العمران فى تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم، فى حين تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء مستشفى الطب الرياضى بحى السويس، حيث استمع إلى شرح من وزير الشباب والرياضة، الذى أكد أن هذا المشروع يستهدف تنفيذ صرح طبى متكامل لتقديم خدمات الطب الرياضى لمختلف الفئات المستهدفة فى المجال الرياضى، بالإضافة إلى تفقُد أعمال المرحلة الثانية من تطوير ترعة السويس، بحى الجناين، بطول 7 كم، حيث أكد أهمية استكمال هذا المشروع بمراحله المختلفة، ووجه بسرعة توفير 300 مليون جنيه للمحافظة لاستكمال أعمال التطوير، كما شهد ومرافقوه من الوزراء ومحافظ السويس، افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحى بمنطقة الزراير، بحى الأربعين، وذلك خلال جولته بمحافظة السويس.

وشملت الأنشطة أيضًا، كما أورد التقرير، مواصلة متابعة مشروعات التطوير العمرانى القائم بمحافظة السويس، حيث تفقد ومرافقوه منطقة مساكن اللوكس والغريب، بحى السويس، وكذلك تفقد ومرافقوه عددًا من المحال التجارية بنطاق مساكن مدينة 24 أكتوبر المطورة بحى فيصل بالسويس، حيث استمع إلى شرح حول هذه المحال التى تسمى "محال السوق الجديد"، حيث تمت الاشارة إلى أن عددها 60 محلًا، بديلة للمحال العشوائية فى سور نادى شباب مصر، فيما تفقد رئيس الوزراء مشروع المجمع الطبى الشامل، بحى فيصل، بمدينة السويس، والذى يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الصحة والسكان، ضمن المبادرة الرئاسية للتأمين الصحى الشامل، حيث أكد أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الصرح الطبى فى ضوء التوقيتات الزمنية المحددة لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة بأعلى مستوى.

وقام "مدبولى" أيضًا بتفقد ومرافقوه مساكن مدينة التوفيقية، أحد مشروعات التطوير العمرانى القائم بمحافظة السويس، حيث استمع إلى شرح من رئيس حى عتاقة، الذى أكد أن المنطقة تقع بنطاق حى عتاقة، وبها 45 بلوكًا سكنيًا، تحتوى على 90 عمارة، على مساحة 49 فدانًا، فى حين تفقد ومرافقوه أعمال تطوير طريق السويس - العين السخنة، بمنطقة عتاقة، فى ختام زيارته إلى محافظة السويس، حيث أكد أهمية هذا المشروع باعتبار الطريق محورًا مهمًا يربط بين العديد من مناطق التنمية، على رأسها الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن الإدلاء بتصريحات تليفزيونية على هامش زيارته إلى محافظة السويس، حيث أكد أن محافظة السويس تُلقى اهتمامًا كبيرًا من جانب رئيس الجمهورية والحكومة، ضمن جهود التطوير التى تشهدها مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن هذا الحرص يعكسه كون زيارته هذه هى الثالثة للسويس خلال فترة وجيزة، كما تفقد سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى، حيث أكد أن هناك توجيهات من الرئيس بضرورة العمل على زيادة مساحات استصلاح الأراضى والاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ بالمنطقة، وذلك برفقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووكيل وزارة الموارد المائية والرى، وعدد من المسئولين.

كما توجه إلى مدينة الإسماعيلية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعى مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى، وشركة "بى آى إل ميدل إيست أند أفريكا" لتصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة، وكان فى استقباله وضمن مرافقيه، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من قيادات الجهاز، وممثلو القطاع الخاص والشركاء العالميين المشاركين فى تنفيذ المشروعين، وكذلك شهد مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية، وشركة "إيلى ليلى" العالمية للأدوية وذلك للتعاون فى مجال توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكرى فى مصر، ولاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فيما عقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، حيث أكد أن الدولة حريصة فى ظل الوضع الاقتصادى العالمى وتداعياته العالمية والمحلية على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التى تتم على أرض الواقع، مشيرًا إلى تحديد مهلة أسبوعين لكل المنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها، وإجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة، كما شهد فعاليات إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023–2030، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ولفيف من الوزراء، ومسئولى الدولة بالجهات المختلفة ورؤساء الجامعات وسفراء عدد من الدول، فضلًا عن نخبة من المتخصصين فى مجال الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وبجانب ذلك شهد رئيس الوزراء حلقة نقاشية حول منهجية ومراحل الإعداد للمرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023–2030، خلال فعاليات إطلاق هذه المرحلة، كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

كما شهد الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 50 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، حيث استقبله سفير قطر لدى مصر، بجانب استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول الفعاليات الثقافية التى تم تنفيذها بمحافظات: "المنوفية، والمنيا، وبنى سويف" خلال الفترة من 12 حتى 24 نوفمبر 2022، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أشار التقرير إلى لقاء "مدبولى" مع نواب البرلمان بمحافظة السويس، وذلك فى بداية زيارة موسعة للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية لها، وذلك برفقة وزراء العدل، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومحافظ السويس، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.