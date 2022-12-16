وفد أئمة الأوقاف بالجزائر: مصر تاريخ عريق وحاضر مشرق

جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية، جولة سياحية لـ19 عالمًا من أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، اليوم الجمعة، زاروا خلالها قلعة قايتباى، ثم أدوا صلاة الجمعة بمسجد سيدى المرسى أبو العباس، أعقبها زيارة لمسجد الإمام البوصيرى، إضافة إلى زيارة بعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.





يأتى ذلك فى إطار الدور الريادى لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة. وأبدى وفد أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، انبهارهم بمعالم وآثار محافظة الإسكندرية وكنوزها الحضارية والتاريخية التى تمثل ملامح الشخصية المصرية الفريدة، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر مشرق، فلديها من الجمال والحضارة ما يبهر كل الزائرين. وفى ختام الزيارة، أعرب الوفد الجزائرى عن خالص شكره للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على هذه الدورات العلمية المتميزة وهذه الجولات والزيارات المتميزة، التى استطاعوا من خلالها رؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية عريقة وحاضر مشرق بالأمل، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.

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