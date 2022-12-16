رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل السفير السويدى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد السبكى، السفير هوكان إيمسجورد بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.

وأكد السبكى على قوة علاقات التعاون الممتدة بين الجانبين، ودورها المحورى فى تعزيز التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل النتائج التى أسفرت عنها زيارة دولة السويد فى شهر أكتوبر الماضى، ومنها التعاون فى مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية والتحول الرقمى للخدمات، وإنشاء الأكاديميات والمراكز التدريبية المتقدمة للتدريب على أحدث نظم الصحة العالمية، وتنفيذ برامج للتوأمة لبناء أنظمة صحية متقدمة ومستدامة مماثلة لنظام الرعاية الصحية السويدى.

وثمن السفير السويدى هوكان إيمسجورد، قوة ومتانة العلاقات المصرية السويدية، معربا عن سعادته بهذا اللقاء، وموجها خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد السبكى على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما شهدته مصر من تطور بقطاع الرعاية الصحية، ومثنيا على دور هيئة الرعاية الصحية وما حققته من إنجازات وريادة وتنافسية فى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة وتطبيق التكنولوجيا الصحية، وانعكاسات ذلك على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر.

وأكد السفير هوكان إيمسجورد، حرص بلاده على التعاون الدائم والمستمر مع مصر فى مختلف المجالات، لاسيما مجال الرعاية الصحية، وتوظيف التكنولوجيا فى قطاع الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية ذلك فى تطور الرعاية الصحية بالقارة الأفريقية كلها.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن اللقاء شمل متابعة تنفيذ نتائج زيارة دولة السويد، مشيرا إلى البدء فى تفعيل 3 بروتوكولات تعاون، الأول مع مستشفى جامعة كارولينسكا للتوأمة بين أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والحالات الحرجة وجراحات القلب والمراكز المتميزة لعلاج الأورام وزراعة الأعضاء مع نظائرها بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى تدريب الأطباء بمختلف التخصصات أونلاين، وإتاحة تبادل الاستشارات الطبية عن بعد.

وأضاف، أن البروتوكول الثانى يتمثل فى التعاون مع شركة جيتينج لإنشاء أكاديمية EHA GETINGE ACADEMY ، لاستمرار تدريب مقدمى الخدمة الصحية بمستشفيات الهيئة على أحدث تقنيات ونظم مكافحة العدوى المحدثة عالميا، بالإضافة إلى نقل الخبرات فى الميكنة الكاملة لأقسام العمليات بالمستشفيات، وميكنة وإدارة دورة المريض داخل تلك الأقسام بطريقة مميكنة بالكامل، فضلا عن التعاون للتشغيل الأخضر المستدام لأقسام التعقيم المركزى بالمستشفيات.

وتابع: أن البروتوكول الثالث يتمثل فى التعاون مع شركة إليكتا، ثانى أكبر شركة فى العالم بمجال العلاج الإشعاعى، وذلك لاستمرار الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، ومنها أورام البروستاتا، عنق الرحم بمحافظات التأمين الصحى الشامل، ومساعدة مرضى الأورام بشكل عام، علاوة على تدريب الأطباء بمستشفيات الهيئة على أحدث تكنولوجيات تشخيص وعلاج الأورام باستخدام الجاما نايف، والاستئصال الدقيق للأورام بالأشعة، إضافة إلى إنشاء مركز تدريب إقليمى متقدم بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد للتدريب والتعليم الطبى المستمر للأطباء.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه بصدد بحث التعاون مع الهيئات المناظرة وكبرى الشركات السويدية ورواد القطاع الطبى بالسويد فى مجال ابتكارات الرعاية الصحية HEALTHCARE INNOVATION، خلال شهر يناير القادم، وذلك لاستمرارية الارتقاء وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بمستشفيات الهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية التعاون مع الهيئات المناظرة والشركات الرائدة فى دولة السويد لنقل الخبرات والتجارب الناجحة فى نظام الرعاية الصحية السويدى بمستواه العالمى المتقدم إلى مصر، وذلك لاستكمال طريق إصلاحات الرعاية الصحية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا وتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء والمستدامة بمصر.

وتابع: أن مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، شهد قطاع الرعاية الصحية بها نقلة نوعية لم يصل إليها من قبل، مشيرا إلى ازدياد فرص الاستثمارات لكبرى الشركات والمؤسسات العاملة بمجالات التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمى للخدمات من مختلف دول العالم للاستثمار داخل السوق المصرية، بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذه المجالات، وأكد السبكى، أن الوقت الحالى فرصة ذهبية لجذب رؤوس الأموال السويدية الراغبة فى الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية بما يعود بالنفع على مصر والقارة الأفريقية كلها.

وشارك استقبال السفير السويدى، بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر، كلا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالهيئة.

تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، قام بزيارة إلى دولة السويد خلال شهر أكتوبر الماضى، رافقه خلالها السفير هوكان إيمسجورد، سفير السويد لدى مصر، والسفير أحمد عادل صبحى، سفير مصر لدى السويد، والمستشار أحمد عبدالرحيم، المستشار الدبلوماسى بالسفارة المصرية فى السويد، والسيد خالد عبدالوهاب، مسئول قطاع الأعمال والتعاون التجارى بالسفارة السويدية فى مصر، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من الهيئة، يضم الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالهيئة، إضافة إلى عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

وزار الدكتور أحمد السبكى، خلالها، وزارة الصحة السويدية، حيث التقى بعدد من المسئولين رفيعى المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسئولين عن نظام التأمين الصحى بالسويد، كما التقى مع كبار المسئولين بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة SWECARE ، والمسئولين بهيئة تنظيم قطاعى الصحة والرفاهية National Board of Healthcare and Welfare ، بالإضافة إلى لقائه فى دائرة مستديرة مع كبار المسئولين والمستثمرين بالشركات السويدية الرائدة فى القطاع الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

كما زار السبكى، خلالها لمستشفى جامعة كارولينسكا KAROLINSKA ، إضافة إلى زيارة عدد من الشركات السويدية الرائدة فى القطاع الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ومنها شركات AstraZeneka، GETINGE، ELEKTA ، وتم خلال الزيارات بحث تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.